Lac Tchad : Shekau en difficulté, exhorte ses combattants à ne pas fuir

Au Lac Tchad, Boko Haram est désormais en difficultés, quelques jours après le lancement de l'opération "Colère de Bohoma" par l'armée tchadienne. Le chef du groupe terroriste, Abubakar Shekau, a diffusé un audio dans lequel il exhorte ses hommes à se battre et à ne pas fuir face à l'offensive militaire lancée par le Tchad, ont confirmé des médias nigérians.



L'audio de cinq minutes en langue haoussa, a été rendu public mercredi matin, explique le journaliste nigérian Ahmed Salkida qui l'a écouté.



"Ne pensez pas parce que vous avez mené plusieurs guerres laïques sur plusieurs fronts, vous pouvez combattre ceux d'entre nous qui ont choisi de se battre pour le Jihad", déclare Abubakar Shekau, en menaçant le président Idriss Déby.



Selon HumAngle, cet audio est "inhabituel", sachant que Shekau n'a "n'a jamais été signalé mettant en garde ses troupes contre la fuite, lors d'une bataille précédente".



"C'est une indication que les forces tchadiennes auraient pu mettre les insurgés sous une pression immense", ajoute le journal qui précise que "les groupes insurgés battent en retraite".



L'opération militaire de grande envergure dénommée "Colère de Bohoma", a été lancée dimanche. Elle en est à son cinquième jour. Le Tchad a promis de nettoyer la zone pour permettre aux populations de vivre en paix.



Des prochaines heures "décisives"



Le ministre délégué à la Présidence en charge de la défense nationale, le général Mahamat Abali Salah, a déclaré mardi que "les heures qui suivent seront décisives."



"Nous avons cinq secteurs engagés. Notre objectif est de nettoyer toute la zone insulaire. Nous avons l'accord de deux autres pays (Niger et Nigeria) et nous avons présentement des hommes dans tous ces pays", selon le général de corps d'armée Mahamat Abali Salah.