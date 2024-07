Lac Tchad : Succès de l'opération Lake Sanity 2

Des frappes aériennes ciblées ont permis de détruire des camps terroristes situés sur des îles des parties camerounaises et nigériennes du lac Tchad. Cette opération a entraîné la mort de nombreux terroristes et en a poussé d'autres à fuir vers le Tchad.



Suite à la fuite des terroristes vers le Tchad, le secteur 2 de la FMM, appuyé par la force d'intervention rapide tchadienne, a mené une riposte rapide et décisive. Cette action a permis de neutraliser 70 terroristes et de démanteler 5 camps, démontrant l'efficacité des stratégies opérationnelles de la FMM et la collaboration solide avec les forces armées tchadiennes.



Huit VBIED ont été détruits à Arinna ciki et deux bunkers de munitions au nord-est de Malam Fatori, privant ainsi les terroristes de moyens d'attaque importants.



La FMM a exprimé sa gratitude aux forces armées tchadiennes pour leur coopération et leur soutien inestimables dans la lutte contre le terrorisme.

Les contributions d'autres pays fournisseurs de troupes, notamment l'opération Emergence 4 au Cameroun, l'opération Hadin Kai au Nigeria et le secteur 4 au Niger, ont également été saluées pour leur rôle crucial dans le succès de l'opération Lake Sanity 2.



La FMM réaffirme son engagement à remplir son mandat d'éradication du terrorisme et de rétablissement de la paix dans le bassin du lac Tchad. En collaboration avec ses partenaires, la FMM continuera à œuvrer sans relâche pour atteindre cet objectif essentiel.



L'opération Lake Sanity 2 constitue une étape importante dans la lutte contre le terrorisme dans la région du lac Tchad. Les succès de cette opération démontrent la capacité de la FMM à neutraliser les menaces terroristes et à protéger les populations civiles.