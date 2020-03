Lac Tchad - "colère de Bohoma" : Le Niger et le Nigeria ont donné leur accord

Le Niger et le Nigeria ont donné leur accord à l'action militaire d'envergure du Tchad dans la zone du Lac contre Boko Haram. Le Tchad envisage désormais de "nettoyer toute la zone insulaire".



L'accord des deux pays permet le déploiement de forces armées tchadiennes en territoire nigérien et nigérian. "Nous avons présentement des hommes dans tous ces pays", selon le ministre délégué à la Présidence en charge de La défense nationale, le général Mahamat Abali Salah.



Il explique que cinq secteurs engagés dans l'opération "colère de Bohoma."



D'après le ministre de l'Administration du territoire et des Collectivités territoriales, le général Mahamat Ismael Chaïbo, "les opérations sont menées par le chef de l'Etat en personne."



L'opération "colère de Bohoma" a été lancée dimanche matin par le chef de l'Etat Idriss Déby, sept jours après l"attaque de la base militaire de Bohoma par des insurgés de Boko Haram.