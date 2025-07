Côte d'Ivoire : les exonérations fiscales et douanières baissent de 7,7 milliards FCFA entre mars 2024 et mars 2025

Le Conseil des ministres du 02 juillet 2025 a adopté une communication relative aux coûts des exonérations fiscales et douanières à fin mars 2025.



Il ressort de cette communication qu'à fin mars 2025, les exonérations fiscales et douanières ont généré des coûts estimés à 129,2 milliards FCFA contre 136,9 milliards FCFA à fin mars 2024, soit une baisse de 7,7 milliards FCFA.



Selon le porte-parole du gouvernement, Amadou Coulibaly qui a communiqué cette information, cette situation est liée à la baisse des avantages liés aux projets de l'État, ainsi qu'à ceux accordés aux entreprises minières et pétrolières.



Les secteurs d'activité ayant bénéficié des exonérations les plus importantes sont principalement l'industrie et les services, pour des coûts respectifs de 46 milliards FCFA, soit 35,6% des exonérations, et 27,4 milliards FCFA, correspondant à 21,2 milliards FCFA du montant total des exonérations.