Côte d'Ivoire : le Premier ministre garantit l’accès de son pays au marché européen

Dans le cadre du Sommet des Affaires États Unis-Afrique, du 22 au 25 juin 2025 à Luanda (Angola), le Premier ministre ivoirien, Robert Beugré Mambé, à la tête d'une délégation de haut niveau, a pris part à cette rencontre tenue autour du thème : « Les voies de la prospérité », une vision commune du partenariat entre les États-Unis et l'Afrique.



Le porte-parole du gouvernement, Amadou Coulibaly, qui rapportait cette information, à l'issue du Conseil des ministres du 02 juillet 2025, a indiqué que le Premier ministre et les dirigeants africains présents ont saisi l'opportunité de cette plateforme pour défendre leur position au sein des dispositifs commerciaux préférentiels, de façon à préserver leur accès au marché américain et à attirer davantage d'investissements directs étrangers dans des secteurs moteurs tels que l'agriculture, l'énergie, le numérique et les infrastructures.



Poursuivant, Amadou Coulibaly a affirmé qu'en marge des travaux, le chef du gouvernement s'est entretenu avec João Lourenço, président de la République d'Angola, sur le renforcement de la coopération ivoiro-angolaise. A cette occasion, les deux hommes d'État se sont félicités de la signature de l'accord sur les services aériens qui marque l'ouverture prochaine de vols directs Luanda-Abidjan dès août 2025.



Le Premier ministre a eu également des échanges avec une délégation de l'administration américaine, au cours desquels les deux parties se sont accordées sur les évolutions possibles du dispositif AGOA, les ajustements tarifaires à venir et les restrictions de visas d'entrée sur le territoire américain.