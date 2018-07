Lac Tchad : contre l'extrémisme, le CEDPE appelle à accélérer le processus de développement

Le Président-fondateur du Centre d'études pour le développement et la prévention de L'extrémisme (CEDPE), M. Ahmat Yacoub Dabio a, dans une déclaration à la télévision AlJazeera, appelé les pays riverains du Lac Tchad à prendre très au sérieux le processus du développement socio-économique de la région du Lac Tchad.



Il a appelé à étudier une stratégie commune et un investissement important pour pouvoir accélérer le processus du développement socio-économique. Il a souligné que les indicateurs socio-économiques dans cette région sont déplorables. Sur le plan de l'éducation, le taux est le plus bas au monde et les extrémistes exploitent cette faille pour manipuler la jeunesse.



A titre d'exemple, sur 2.200 repentis de Boko Haram, 5 seulement savent lire et écrire, selon une étude du CEDPE qui sera publiée avant la fin de l'année. Le CEDPE organise deux ateliers sur cette thématique en octobre et décembre prochains.



أجرى مركز الدراسات للتنمية والوقاية من التطرّف دراسة عن أحوال العائدين من مناطق سيطرة مسلحي بوكو حرام . وقدم رئيس المركز احمد يعقوب للجزيرة بعض التوضيحات عن هذه الدراسة التي أعدها باحثون من المركز قابلوا العائدين في مناطقهم بتشاد .