Lac Tchad : le chef de l'État au front pour soutenir les troupes et déclencher l'opération "Haskanite"

Le Président de la République Mahamat Idriss Deby Itno, s'est rendu ce matin du 28 octobre 2024 dans la province du Lac. Ce déplacement fait suite à l'attaque perpétrée la nuit dernière contre une base des Forces de Défense et de Sécurité située sur l'île de Barkaram, à l’ouest de Ngouboua dans le département de Kaya, par des assaillants de Boko Haram. L’attaque a entraîné la perte de plus de quarante de nos soldats, informe la Présidence.



Alerté par cette situation dramatique, le Président de la République, Mahamat Idriss Deby Itno, s'est déplacé sur le terrain pour remonter le moral de ses frères d'armes. À cette occasion, il a également lancé l'opération baptisée « Haskanite » dont l’objectif est de poursuivre et traquer les assaillants jusqu’à leurs derniers retranchements.