Lac Tchad : quelles perspectives sécuritaires pour la région ? (2/2)

L’approche de la saison des pluies, qui s’étale généralement entre juin et septembre, laisse craindre une augmentation des exactions djihadistes dans le bassin du lac Tchad.



Tandis que les opérations des forces armées de la région sont suspendues durant cette période dite d’« hivernage », les factions djihadistes adaptent leurs modes d’action aux changements climatiques. Bien que leurs camions, 4x4 et motos rencontrent des difficultés à se déplacer sur ces terres gorgées d’eau, l’État Islamique au en Afrique de l’Ouest (l’EIAO) multiplie les attaques à cheval.



En parallèle, depuis une dizaine d’années maintenant, la multiplication des événements météorologiques extrêmes bouleverse les dynamiques socio-sécuritaires : la saison sèche est plus sèche et la saison humide plus pluvieuse, au point de provoquer de fortes inondations. Le rétrécissement de la surface du lac depuis quarante ans – depuis 1973, la surface du lac a été divisée par 8 – devrait augmenter les déplacements de populations et les tensions autour de cette ressource rare : l’eau douce. Aux changements climatiques en cours s’ajoute, parfois, le manque de gouvernance des pays limitrophes créant ainsi un terreau favorable à l’extension et à la résilience de l’EIAO.



Néanmoins, certaines initiatives gouvernementales lancées ces dernières années ont été prises dans ce paysage sécuritaire déchiré. Lancé par les autorités nigériennes en 2016, le programme d’amnistie « Repentir contre pardon » est une initiative innovante visant à la fois à accroître les capitulations au sein des mouvements armés et ainsi réduire leur force de frappe, mais également à obtenir des informations sur le fonctionnement et les complicités des groupes djihadistes.



En l’absence d’une réponse politico-sécuritaire coordonnée au sein de cette zone lacustre, la mise en place d’initiatives de ce genre pourrait se révéler plus efficace que de simples réponses militaires.



Les solutions pour éradiquer les groupes terroristes du bassin du lac Tchad se trouvent certainement dans un ensemble : soutien socio-économique, gouvernance accrue, initiatives citoyennes et, enfin, actions militaires.