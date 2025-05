Lancement Officiel de l’Association des Psychologues Tchadiens (APT) : Un pas important pour la santé mentale et le bien-être social

Dans son discours inaugural, le président de l’APT, Monsieur Hango Djang Rang, a retracé la genèse de cette initiative, rappelant que l’idée de créer une association regroupant les psychologues tchadiens avait émergé en 2021, avec la mise en place d’un groupe WhatsApp comme plateforme initiale d'échanges et de rencontres professionnelles. Il a souligné la pertinence et l'urgence de cette association dans un contexte mondial et national marqué par une multiplication des défis psychologiques et sociaux, insistant sur le rôle central que les psychologues sont appelés à jouer dans le développement harmonieux des individus et des communautés.





Monsieur Hango Djang Rang a ensuite exposé les objectifs multiples et ambitieux de l’APT :



Accroître la conscience de la population tchadienne concernant les enjeux de la santé mentale. Prévention : Renforcer les actions visant à prévenir l'apparition des troubles psychologiques.

Offrir un soutien adéquat aux personnes souffrant de difficultés psychologiques. Protection de l'enfance : Jouer un rôle actif dans la sauvegarde et le bien-être des enfants.

Contribuer à la prévention et à la prise en charge des victimes de violences basées sur le genre. Amélioration de l'accès aux services sociaux de base : Œuvrer pour un meilleur accès à l’éducation, à la santé et à la protection sociale pour tous.



Le président de l’APT a insisté sur le fait que l'atteinte de ces objectifs nécessite une synergie d'actions et un engagement collectif. L’association lance ainsi un appel à une collaboration étroite et fructueuse avec le gouvernement tchadien, les institutions éducatives, les organisations de la société civile, les médias et les partenaires internationaux.





En conclusion, Monsieur Hango Djang Rang a déclaré que le lancement de l’APT marque l'avènement d'une nouvelle ère pour la psychologie au Tchad. Il a exprimé sa conviction que les psychologues tchadiens seront non seulement des praticiens compétents et dévoués, mais également des acteurs clés et des moteurs du développement socio-économique du pays.