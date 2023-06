Lancement officiel du PASST3 : Le Tchad s'engage dans l'amélioration du secteur de la santé

La première composante consiste en un soutien aux politiques publiques en matière de santé, dans le but de promouvoir l'équité et de réduire les inégalités entre les femmes et les hommes. La deuxième composante vise à renforcer l'offre de soins en matière de santé de la reproduction, de la mère, du nourrisson, de l'enfant et de l'adolescent, afin de répondre aux besoins spécifiques des femmes et des adolescentes et de réduire les inégalités entre les femmes et les hommes. La troisième composante concerne les études et les recherches dans le domaine de la santé.



Ce projet permettra ainsi de renforcer les politiques et les stratégies en matière de santé, la gestion des ressources humaines en intégrant les enjeux d'égalité entre les hommes et les femmes, ainsi que l'amélioration de la santé maternelle et infanto-juvénile et les droits en matière de santé sexuelle et reproductive, a précisé le ministre.



Selon le coordonnateur du projet, le Dr Hamid Djaba, ce projet contribuera à améliorer les indicateurs de santé publique. Il est doté d'un budget global de 11 millions d'euros, soit environ 7,2 milliards de FCFA, pour une durée de quatre ans. Il couvrira trois provinces, à savoir N'Djamena, Logone Occidental et le Ouaddaï, a souligné le Dr Hamid Djaba.



Le premier conseiller de l'ambassadeur de France au Tchad, Gilles Roussey, a souligné que cette volonté de réforme se concrétise par l'idée de santé universelle, à laquelle la France, à travers l'Agence française de développement (AFD), apporte sa contribution en matière de santé reproductive.



Le projet comprend également une nouveauté avec la création de l'Institut National de la Santé Publique du Tchad (INSAPT), qui bénéficiera d'un soutien technique fourni par Expertise France.



Le lancement de ce projet a réuni le ministre de la Santé publique et de la Prévention, le ministre de l'Enseignement supérieur, la représentante du ministère du Genre et de la Solidarité nationale, l'ambassadeur de France au Tchad, le directeur de l'Agence française de développement (AFD), la gouverneure de la province de N'Djamena, ainsi que plusieurs invités.