Le 26ème Rapport du Secrétaire général de l'ONU sur la situation en Afrique centrale et les activités de l'UNOCA présenté au Conseil de sécurité

Ce rapport, qui couvre la période du 1er décembre 2023 au 31 mai 2024, fournit une analyse approfondie des principaux défis et des progrès réalisés dans la région d'Afrique centrale. Il aborde également les activités de l'UNOCA en soutien aux efforts de paix et de sécurité dans la région.



La présentation du rapport au Conseil de sécurité sera l'occasion pour M. Abarry de faire part de ses observations et de ses recommandations sur la situation en Afrique centrale. Il sera également rejoint par le Président de la Commission de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale (CEEAC), M. Gilberto Da Silva Miguel Trovoada, qui interviendra également à cette occasion.



La situation en Afrique centrale reste un enjeu majeur pour la communauté internationale. La région continue d'être confrontée à de nombreux défis, notamment les conflits armés, l'insécurité, les violations des droits humains et la crise humanitaire.



L'ONU reste fermement engagée à soutenir les efforts de paix et de sécurité en Afrique centrale. L'UNOCA joue un rôle crucial en ce sens, en collaboration avec les acteurs régionaux et internationaux.



La présentation du 26ème Rapport du Secrétaire général de l'ONU sur la situation en Afrique centrale et les activités de l'UNOCA au Conseil de sécurité est une occasion importante de faire le point sur les défis et les progrès réalisés dans la région. L'engagement continu de l'ONU et de ses partenaires est essentiel pour promouvoir la paix, la sécurité et le développement durable en Afrique centrale.