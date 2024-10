Le Bénin signe quatre accords de financement à Washington pour un montant de 74,5 milliards de FCFA

Le 23 et 24 octobre 2024, le Bénin a signé quatre accords de financement d'un montant total de 74,5 milliards de FCFA à Washington, lors des Assemblées Annuelles de la Banque mondiale et du Fonds Monétaire International. Ces accords ont été conclus par le Ministre d’État chargé de l’Économie et des Finances, Romuald Wadagni, avec trois institutions financières : le Fonds de l'OPEP pour le Développement International (OFID), la Banque Ouest Africaine de Développement (BOAD) et le Fonds Koweïtien pour le Développement Economique Arabe (FKDEA).



Ces accords ont pour objectifs l’extension du Projet d’Appui au Développement du Maraîchage (PADMAR) à 27 nouvelles communes, notamment Karimama, Malanville, Parakou, et Djougou. Ce projet vise à accroître les revenus des exploitants maraîchers et à améliorer la sécurité alimentaire.



Réhabilitation, construction et équipement de trois lycées techniques à Bohicon, Natitingou et Lokossa, afin de renforcer la formation professionnelle et l'employabilité des jeunes.



Renforcement du système d'alimentation en eau potable dans les villes de Bassila, Allada, Lokossa et Athiémé, garantissant ainsi un accès durable à l'eau potable.



Ces accords témoignent de l'engagement du gouvernement béninois à améliorer le bien-être de sa population à travers des initiatives ciblant l'agriculture, l'éducation et l'accès à l'eau potable