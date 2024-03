Le CADOT sélectionne les représentants tchadiens pour le concours "Génies en herbe OHADA"

Cette campagne vise à choisir les représentants du Tchad pour la 15ème édition du concours international "Génies en Herbe OHADA", qui se déroulera au Centre d'Étude et de Formation pour le Développement (CEFOD).



La participation du Tchad à cette 15ème édition, qui se tiendra à Abidjan en septembre prochain, a été soulignée par Kamoye Kamoye Florent, représentant du Ministère de la Justice, lors du discours d'ouverture. Il a noté que les activités du CADOT relatives à l'organisation du concours "Génies en Herbe OHADA" depuis 2015 sont fortement encouragées et soutenues par le Ministère de la Justice, chargé des Droits Humains.



Ce concours, qui vise à promouvoir et à vulgariser le droit OHADA, notamment dans les milieux universitaires et professionnels, s'inscrit parfaitement dans les priorités du ministère en termes de diffusion du droit OHADA et de consolidation de l'état de droit économique.