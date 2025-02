Le CAMES choisit le Tchad pour ses prochaines assises : Un honneur pour l'enseignement supérieur tchadien

Le Secrétaire Général du CAMES, Pr KONATE SOULEYMANE, est arrivé à N’Djamena avec une délégation pour concrétiser l'accord concernant la tenue des Comités Consultatifs Interafricains (CCI) du CAMES, qui se déroulera en juillet prochain dans le pays de Toumaï.

Vœux de Succès Académique

Lors de sa visite, Pr Konaté a adressé ses vœux de succès académique et de santé à tous les enseignants-chercheurs de l’Université de N’Djamena. Il a également félicité ces derniers pour leurs performances remarquables lors du 22e concours d’agrégation en médecine humaine, pharmacie, odontologie, médecine vétérinaire et productions animales, qui s'est tenu en novembre 2024 à Guinée Conakry.

Engagement de l’Université de N’Djamena

Le Président de l’Université de N’Djamena, Pr MAHAMAT SALEH DAOUSSA HAGGAR, a souhaité la bienvenue à la délégation. Il a assuré le Secrétaire Général de l'engagement de son institution à garantir le bon déroulement de ces assises. Pr Daoussa a également exprimé sa disponibilité à écouter les consignes et conseils du comité d’organisation du CAMES concernant les modalités pratiques.

Importance des CCI

Les CCI représentent un moment clé pour l’évaluation des compétences scientifiques des enseignants-chercheurs au sein de l’espace CAMES. La session à venir marque un retour aux rencontres en présentiel, après une interruption due à la pandémie de COVID-19 en 2019. L'accueil des CCI à l’Université de N’Djamena est une étape significative pour renforcer la collaboration académique en Afrique et pour valoriser les contributions des chercheurs dans divers domaines. Ce retour en présentiel est attendu avec impatience par les acteurs académiques de la région.