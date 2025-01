Le CEDPE célèbre ses 7 ans : Un acteur clé de la prévention de l'extrémisme au Tchad

Le Centre d'Études pour le Développement et la Prévention de l'Extrémisme (CEDPE) a célébré ce 30 janvier son 7ᵉ anniversaire dans ses locaux, situés au quartier N'Djari Bilamatom.

Lors de cette occasion, Kebir Mahamat Abdoulaye, conseiller chargé de la coopération et des relations extérieures du Centre, a souligné l'importance de cette journée. Il a rappelé que le CEDPE, au cours de ces sept années, a mené diverses activités et réalisé de nombreux projets, affrontant ainsi plusieurs défis. L'influence du Centre s'est étendue au-delà du Tchad, touchant la sous-région et le niveau international. Il a réaffirmé l'engagement de continuer à développer le Centre avec l'appui de partenaires et de chercheurs.



Le CEDPE est la première organisation au monde à avoir réalisé une enquête de terrain sur le phénomène Boko Haram, en allant au-delà de la simple compilation de rapports. Une équipe s'est rendue sur le terrain, a rencontré d’anciens membres désengagés de Boko Haram et a produit un document détaillé sur le sujet.



Le Centre a également mené des enquêtes et formulé des propositions, partageant largement les documents produits avec divers acteurs. De nombreux ouvrages et travaux ont été réalisés, renforçant ainsi sa réputation.



Kebir Mahamat Abdoulaye a exprimé sa reconnaissance envers le président fondateur du CEDPE, notant que le Centre est désormais reconnu non seulement au Tchad et dans la sous-région, mais aussi par des institutions internationales telles que l’ONU et l’Union européenne, qui saluent la qualité de son travail.



Le CEDPE produit des documents scientifiques et des réflexions. Bien que diverses opinions y soient exprimées, le Centre demeure apolitique, proposant des idées pour promouvoir la bonne gouvernance, le vivre-ensemble et la paix au Tchad. Il plaide également pour l’unification des États de droit et le renforcement de la démocratie.



Dans le cadre de la prévention et de la gestion des conflits, le Centre a contribué de manière significative, même s'il a connu des périodes difficiles. Depuis sa création, il n’a reçu aucun financement de l’État ni d’ambassades, mais collabore avec des organisations internationales dans un cadre bien défini.



Cette célébration a été couplée avec la remise d'attestations de formation sur le thème : "Le Protocole et les Usages Diplomatiques : Comment Prévenir les Conflits". Cette initiative témoigne de l'engagement continu du CEDPE à former et sensibiliser sur des questions cruciales pour la paix et la sécurité.