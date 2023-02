Le CEPROS lance ses activités pour apporter des solutions durables au Tchad

Le directeur général de CEPROS, Dr Hassan Mahamat Idriss, a indiqué que l'idée de créer une structure de réflexion et de proposition était née en 2020. Le CEPROS a été établi en tant qu'association scientifique pour apporter une contribution significative dans le domaine des études scientifiques et stratégiques. Il vise à proposer des solutions durables dans les domaines politique, économique et diplomatique.



Le CEPROS a pour objectif d'organiser des débats publics sur les questions de gouvernance démocratique, financier et budgétaire, de diriger les débats publics sur les enjeux politiques nationaux et internationaux, de produire des études et des analyses sur les politiques publiques et les relations internationales, de traiter les questions géostratégiques, les relations d'influence, les réformes institutionnelles et sécuritaires, et d'éclairer et influencer les politiques publiques à travers des mécanismes de résolution de conflits internes.



Le CEPROS participe, conçoit et coordonne également des projets de recherche nationaux et internationaux en collaboration avec ses partenaires. Bien que des questions d'indépendance et d'impartialité subsistent, le Centre reste maître de son destin.