Le CSAI approuve le rétablissement des relations diplomatiques Tchad-Israël

Le secrétaire général du Conseil Supérieur des Affaires Islamiques du Tchad (CSAI), Cheik Abdeldaim Abdallah Ousmane indique dans un entretien accordé à la presse nationale que le pays peut entretenir ses relations diplomatiques avec tous les pays de son choix, faisant allusion au rétablissement des relations diplomatiques entre le Tchad et Israël. Selon lui, l’Islam n’interdit pas l’établissement de relations commerciales entre les pays ennemis.



« Notre position est que le Tchad est un pays souverain et laïc qui peut établir ses relations diplomatiques avec les pays de son choix. Le Tchad a clarifié sa position pour le conflit palestino-israélien lors de la visite du président Idriss Deby. Il a dit que le Tchad plaidait pour la création de deux Etats à savoir l’Etat Israélien et l’Etat Palestinien vivant côte à côte sur la base des frontières de 1967. Cela ne veut pas dire que le Tchad s’est désengagé de sa position de 1973 qui l'a conduit à rompre ses relations diplomatiques avec Israël », explique Cheik Abdeldaim Abdallah Ousmane.



D'après lui, « la religion n’interdit pas l’établissement des relations entre ennemis y compris les relations commerciales. Même au temps du Prophète Mohammed, il y avait eu des combats entre les hommes du prophète et les Quraych qui avaient permis de déboucher sur un accord de libre circulation des biens et des personnes approuvé par les protagonistes qui s’étalait sur une période de 10 ans. Il y avait eu un autre accord de paix entre les juifs qui vivaient à Médine avec le Prophète Mohammed, salut sur Lui. Cela veut dire que la religion musulmane n’interdit pas au moment de la guerre l’établissement de relations commerciales entre les ennemis. Nous sommes un pays laïc, souverain et africain qui pouvons établir ses relations avec n’importe quel pays du monde. Il ne revient à personne de dicter notre politique étrangère », déclare Cheik Abdeldaim Abdallah Ousmane.