Le Cameroun mise sur l'acier pour booster son économie

Le Premier ministre Joseph Dion Ngute a présidé ce 13 août 2024 la cérémonie de signature d'un protocole d'accord d'investissement entre le gouvernement et le Groupe PROMETAL, marquant ainsi le lancement d'un ambitieux projet de création d'un cluster sidérurgique. Cet investissement de 88 milliards de FCFA devrait non seulement créer de nombreux emplois mais aussi renforcer l'autonomie industrielle du pays et réduire sa dépendance aux importations.



