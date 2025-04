Le Cameroun prêt à exporter son fer dès 2025

Lors de sa visite, le Ministre a confirmé que la phase d'extraction minière a bel et bien débuté. La mine à ciel ouvert est opérationnelle et une quantité impressionnante de minerai, avoisinant les 600 mille tonnes, est déjà stockée. L'objectif est d'atteindre 700 millions de tonnes de minerai stocké avant d'entamer la phase de traitement.





À cet égard, il est important de noter que deux unités de traitement sont actuellement en construction. La première, une phase pilote, prévoit de traiter et d'enrichir un million de tonnes de concentré de fer. La seconde unité, de plus grande envergure, aura une capacité de traitement de deux millions de tonnes de concentrés de fer par an.





En inspectant le minerai disponible, l'unité de stockage, l'unité de broyage et l'unité de transformation, le MINMIDT par intérim a exprimé sa satisfaction face à ces progrès significatifs. Il a souligné que cela prouve que le Cameroun est résolument un pays producteur minier, une réalité tangible qui dépasse le simple slogan.





Les infrastructures de soutien, telles que la construction de la base vie pour les travailleurs et de la route secondaire devant relier le site au Port Autonome de Kribi, sont en phase finale de réalisation.





Il est à noter que la réserve de fer de Bipindi Grand-Zambie est estimée à environ 150 millions de tonnes, avec une teneur en fer variant entre 25 et 45%. Le traitement préalable permettra d'enrichir le minerai jusqu'à 65% avant son exportation.





Fort de ces avancées, le Ministre poursuit sa visite de travail dans la région du Sud, précisément dans le département de l'Océan, du 26 au 29 avril 2025. L'objectif de cette mission est d'évaluer de manière approfondie le niveau d'avancement des travaux d'exploitation des grands projets miniers implantés dans la localité, ainsi que d'identifier et de comprendre les éventuelles difficultés rencontrées.



La mise en production des gisements de Bipindi Grand-Zambi marque une étape cruciale pour l'économie camerounaise, ouvrant la voie à de nouvelles sources de revenus grâce à l'exportation de ses ressources minières.