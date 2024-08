Le Cameroun soutient les élections en Centrafrique

Le Cameroun vient de marquer un tournant dans le processus électoral centrafricain. En effet, notre pays a décidé d'apporter une contribution significative au Basket Fund, un fonds spécialement dédié au financement des élections en Centrafrique et géré par la plateforme @PUND_RCA. Cette décision témoigne de l'engagement du Cameroun à soutenir la consolidation de la démocratie et de la paix en Centrafrique, a annoncé le 22 aout 2024, Autorité Nationale des Elections – Centrafrique (ANE).



Le Cameroun a signé une convention de financement d'un montant de 250 000 000 de francs CFA, une somme conséquente qui permettra de renforcer les capacités des acteurs électoraux centrafricains et d'assurer le bon déroulement des élections locales à venir.



Ces fonds seront utilisés pour financer divers aspects de l'organisation des élections, tels que la formation des agents électoraux, l'acquisition de matériel électoral, la logistique, et la communication.



Cette contribution financière s'inscrit dans le cadre d'une politique de coopération régionale active menée par le Cameroun. Elle vise à renforcer les liens de solidarité entre les pays de la sous-région et à contribuer à la stabilité politique et économique de la Centrafrique.



Le Basket Fund, géré par la plateforme PUND RCA, joue un rôle crucial dans la coordination des efforts de la communauté internationale en faveur des élections en Centrafrique. Cette plateforme permet de centraliser les contributions financières et de garantir une utilisation transparente et efficace des fonds.

En soutenant financièrement le Basket Fund, le Cameroun démontre une fois de plus son engagement en faveur de la paix et de la stabilité en Centrafrique. Cette contribution est un signal fort qui encourage les autres partenaires de la Centrafrique à suivre cet exemple et à apporter leur soutien à ce pays frère.