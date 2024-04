Le Centre Inter-Etats d'Enseignement Supérieur en Santé Publique d'Afrique Centrale (CIESPAC) annonce l'ouverture d'un programme de Master en Pédagogie et recherche.

Le programme de Master en Pédagogie et recherche du CIESPAC est structuré autour de deux axes principaux. Pédagogie : Les modules de pédagogie permettront aux étudiants d'acquérir des connaissances et des compétences en conception de programmes de formation, en animation de groupes, en évaluation des apprentissages et en utilisation des technologies de l'information et de la communication en éducation.



Recherche : Les modules de recherche permettront aux étudiants d'acquérir des connaissances et des compétences en méthodologie de la recherche, en analyse de données et en rédaction de publications scientifiques.



Le programme de Master en Pédagogie et recherche du CIESPAC est ouvert aux candidats titulaires d'une licence en santé publique ou d'un diplôme équivalent.



La formation se déroule sur deux ans et comprend un tronc commun d'un an et une spécialisation en deuxième année.



Les débouchés professionnels du Master en Pédagogie et recherche sont nombreux : Enseignant en santé publique, Formateur en santé publique, Chercheur en santé publique, Consultant en santé publique.



Le CIESPAC est un établissement public à caractère scientifique et technologique de référence en Afrique centrale dans le domaine de la formation en santé publique.