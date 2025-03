Le Chef d'État-Major de l'Armée de Terre tchadienne renforce la surveillance à la frontière avec la RCA

La ville de Goré, située à environ 50 km de la frontière centrafricaine, a constitué une étape majeure dans la tournée du Chef d'État-Major de l'Armée de Terre (CEMAT). Ce dernier s'est rendu sur place avec sa délégation pour inspecter les forces engagées dans les opérations militaires. Le CEMAT a d'abord visité le poste de commandement des opérations militaires à Goré, où il a pu évaluer l'état de préparation des troupes. Par la suite, il s'est dirigé vers le poste frontalier avec la République Centrafricaine pour tenir une réunion avec les différents corps présents. Lors de cette réunion, le CEMAT a transmis le message du Chef de l'État concernant la protection des citoyens et la défense de l'intégrité du territoire national. Il a souligné l'importance cruciale de la surveillance de cette frontière sensible, appelant les forces de défense et de sécurité (FDS) à redoubler de vigilance et à rechercher des informations fiables.

Il a également exhorté les membres des FDS à abandonner tout intérêt personnel et à signaler toute menace à la stabilité du pays, tout en dénonçant la mafia transfrontalière. Au nom du Chef de l'État, Chef Suprême des Armées, le CEMAT a félicité les forces pour leurs sacrifices. À l'issue de la réunion, le CEMAT a franchi la frontière pour rencontrer les autorités centrafricaines. La délégation a été accueillie par Madame le Préfet et le Commandant de compagnie de Pawa. Les discussions ont principalement porté sur la collaboration entre les deux forces pour le partage des renseignements, soulignant la nécessité de conjuguer les efforts des deux côtés de la frontière.

Cette visite marque un engagement fort en faveur de la sécurité régionale et de la coopération entre les forces armées des deux pays.