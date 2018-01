Informations Le Cloud d’Interoute s’ouvre à São Paulo, au Brésil

Alwihda Info | Par B Consulting - 31 Janvier 2018 modifié le 31 Janvier 2018 - 12:52

Le fournisseur de réseau et de Cloud mondial s’étend désormais jusqu’en Amérique du Sud.

Paris, 31 janvier 2018 –Interoute, fournisseur de réseau et de Cloud mondial, annonce le lancement de nouveaux services à São Paulo, au Brésil. Ce site est le premier d’Interoute en Amérique du Sud, l’opérateur va y proposer des solutions de connectivité en collaboration avec des partenaires locaux et y héberger un nouveau Virtual Data Centre (VDC). Il vient compléter la plateforme d’Interoute déjà présente en Amérique à Los Angeles, Miami, New York et Washington.



La demande des clients d’Interoute pour davantage de services étant toujours croissante, São Paulo est un point d’entrée vers les marchés émergents qui connaissent un développement rapide en Amérique du Sud. La ville est considérée par le Global Cities Index comme la plus dynamique d’Amérique du Sud sur le plan économique.



« La puissance économique de l’Amérique du Sud est de plus en plus importante pour notre clientèle mondiale, São Paulo en particulier devenant attractive pour le cloud et le SaaS,» déclare Bruno Boucq, Directeur Général France d’Interoute. « Il s'agit d'un développement stratégique important pour la plateforme digitale d'Interoute qui voit ses capacités cloud et SD-WAN désormais disponibles sur un tout nouveau continent. Notre plateforme aide les entreprises à optimiser la performance des applications SaaS hébergées dans des data centres à travers le monde. Une présence régionale est cruciale pour accélérer cette performance à travers notre cœur de réseau SDN faible latence. »



Cette nouvelle ouverture de site en Amérique du Sud démontre l’engagement d’Interoute à développer sa présence mondiale en ajoutant encore un nouveau continent à la couverture de sa plateforme, après avoir annoncé récemment l’ouverture d’un PoP à Sydney en Australie.



Avec la mise en service du site de São Paulo au cours du premier semestre 2018, le réseau mondial d’Interoute connectera désormais 128 grandes villes dans 31 pays sur 5 continents. Interoute fournit à ses clients une infrastructure TIC mondiale permettant l’intégration de l’informatique existante avec les environnements numériques. La plateforme digitale d’Interoute, l’Entreprise Digital Platform (EDP), améliore les performances applicatives de l’entreprise. Elle associe un réseau haut-débit fibre optique mondial avec un cœur piloté par logiciel, une plateforme de cloud computing mondiale, et des équipements de sécurité et SD-WAN en périphérie pour connecter les sites, les bureaux et les succursales afin d’optimiser les flux de données de l’entreprise à travers le monde.



À propos d’Interoute



Interoute est propriétaire d’une plateforme de services Cloud mondiale et de l’un des plus importants réseaux européens comprenant 17 data centres d’hébergement, 17 zones IaaS (Virtual Data Centres), 51 centres de colocation et des connexions avec plus de 195 autres data centres chez ses partenaires en Europe.



L’innovation faisant partie de son ADN, Interoute a bâti une plateforme digitale privée dédiée aux entreprises.

L’intégralité de son offre de services pour une IT unifiée, s’adresse aux multinationales ainsi qu’aux plus grandes entreprises de télécommunications mondiales, aux états et aux universités. 26 des 30 plus grands opérateurs de télécommunication mondiaux utilisent le réseau Interoute.



Interoute accompagne ses clients dans leur transformation digitale en apportant l’infrastructure hybride permettant l’agilité, la souveraineté et le contrôle des données, tout en réduisant les coûts.



Sa stratégie pour une IT unifiée se montre attractive pour les entreprises qui cherchent une plateforme sécurisée, évolutive et sans contrainte, sur laquelle elles puissent construire leurs services voix, vidéo, informatique et données, et pour les fournisseurs de services Internet désirant une haute capacité internationale pour leur infrastructure et le transfert de données. Interoute possède et gère également 24 réseaux métropolitains majeurs parmi les plus grands centres d’affaires européens.



Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.interoute.fr

Suivez-nous sur twitter : https://twitter.com/Interoute_fr





