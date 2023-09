Le Comité de politique monétaire de la BEAC maintient le cap en dépit des tensions inflationnistes

Le président du Comité de Politique Monétaire (CPM) a tenu une conférence de presse au siège de la BEAC, en présence et à distance, à l'issue de la troisième session ordinaire du CPM pour l'année 2023.



Lors de cette conférence de presse, le gouverneur de la BEAC, Abbas Mahamat Tolli, a rappelé que lors de cette session, le CPM a examiné l'évolution récente de la conjoncture économique ainsi que les perspectives macroéconomiques au niveau international et sous-régional.



Au niveau international, l'activité économique mondiale devrait ralentir en raison des contreperformances du secteur manufacturier dans les économies avancées, de la faiblesse du secteur immobilier en Chine et du durcissement des conditions monétaires dans la plupart des économies avancées et émergentes. Selon les Perspectives de l'économie mondiale publiées en juillet 2023 par le FMI, la croissance mondiale, estimée à 3,5 % en 2022, devrait revenir à 3,0 % en 2023 et 2024. Les tensions inflationnistes devraient s'atténuer, avec un taux d'inflation qui ressortirait à 6,8 % en 2023 et 5,2 % en 2024, après 8,7 % en 2022.



Au niveau sous-régional, les perspectives macroéconomiques et financières restent marquées par plusieurs facteurs, notamment une croissance économique qui passerait de 2,8 % en 2022 à 2,5 % en 2023, en raison d'un recul plus important de l'activité pétrolière. Les tensions inflationnistes resteraient élevées, mais en baisse à partir du troisième trimestre de l'année. Les données budgétaires et commerciales connaissent également des variations.



Compte tenu de ces évolutions économiques et financières, le Comité de Politique Monétaire a décidé de maintenir inchangés les taux d'intérêt, notamment le Taux d'Intérêt des appels d'offres à 5,00 %, le Taux de la facilité de prêt marginal à 6,75 %, le taux de la facilité de dépôt à 0,00 %, et les coefficients des réserves obligatoires à 7,00 % sur les exigibilités à vue et 4,50 % sur les exigibilités à terme.



Cette décision vise à assurer la stabilité économique et monétaire dans la région, malgré les incertitudes internationales et les fluctuations économiques sous-régionales.