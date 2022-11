Le Comité des Nations Unies contre la torture a rendu ses observations sur le Tchad

Selon la mission permanente du Tchad, "le comité a accueilli avec satisfaction la soumission du rapport et apprécie l'occasion qui lui a été donnée d'engager un dialogue constructif avec la délégation du Tchad".



Le comité "a également accueilli avec satisfaction les réponses orales et écrites apportées aux question et aux préoccupations soulevées pendant l'examen du rapport périodique", indique la mission permanente du Tchad.



Le comité constate la ratification par le Tchad d'un certain nombre d'instruments internationaux. Il a exprimé certains points de préoccupation, notamment l'usage excessif de la force pendant les manifestations qui ont eu lieu en 2021 et 2022. Il note également que le Tchad devra montrer sa pleine coopération avec la mission d'enquête internationale proposée par le médiateur de la CEEAC afin de faire la lumière sur les évènements du 20 octobre 2022.



Le Tchad est invité à informer le comité des mesures qu'il prévoit de prendre pour mettre en oeuvre, d'ici la soumission de son prochain rapport le 25 novembre 2025, tout ou partie des autres recommandations formulées dans les observations finales.