INTERNATIONAL Le Comité supérieur d'organisation de l'IDEX, NAVDEX, la Conférence internationale de la défense conclut les préparatifs de l'édition 2021

Alwihda Info | Par Info Alwihda - 14 Janvier 2021



ABOU DHABI, 6 janvier 2021 (WAM) - Le Comité supérieur d'organisation de l'Exposition internationale de la défense (IDEX 2021), de l'Exposition navale de défense (NAVDEX 2021) et de la Conférence internationale de la défense, sous le patronage du Président Son Altesse Cheikh Khalifa ben Zayed Al Nahyane, a annoncé l'achèvement des préparatifs des deux expositions, qui se sont tenues du 21 au 25 février au Centre national des expositions d'Abou Dhabi, en plus de la Conférence internationale sur la défense qui aura lieu le 20 février au Centre d'affaires ADNOC.



IDEX et NAVDEX et la Conférence internationale de la défense sont organisés par la Société nationale des expositions d'Abou Dhabi (ADNEC), en coopération avec le ministère de la Défense et le commandement général des forces armées des Émirats arabes unis. Les événements présentent les derniers développements, technologies et innovations dans l'industrie de la défense, soutiennent le développement du secteur de la défense nationale et forgent de nouvelles relations entre les grandes entreprises internationales.



Le comité a confirmé que les expositions et la conférence d'accompagnement se tiendront dans les délais, sans interruption. Les événements suscitent un large intérêt et la participation des entreprises et des délégations, alors que les derniers préparatifs sont faits. Le comité vise à organiser une édition exceptionnelle pendant la reprise économique de l'impact du COVID-19 et à renforcer la position d'Abou Dhabi en tant que leader régional du secteur du tourisme d'affaires.



Le comité a affirmé que des invitations officielles avaient été envoyées aux exposants et aux délégués à la conférence et que la confirmation de participation avait été reçue de nombreuses délégations officielles de pays du monde entier, en plus de décideurs, d'experts et de spécialistes du secteur. La réponse positive confirme la position et le rôle pivot que jouent les deux événements dans le secteur spécialisé de la défense et le statut des expositions au niveau régional et international.



Le comité a souligné que les Émirats arabes unis sont une destination attrayante et sûre qui accueille des visiteurs du monde entier et est tout à fait prête à accueillir à nouveau le monde à Abou Dhabi. Pour faciliter la participation des exposants et des visiteurs, un large éventail de processus est mis en œuvre. En outre, un ensemble de mesures de précaution et de prévention a été développé pour assurer la santé, le bien-être et la sécurité des visiteurs et des participants, en coopération avec l'ADNEC et toutes les autorités compétentes.



En outre, le comité d'organisation navale de NAVDEX a confirmé qu'un grand nombre de navires de guerre et de bateaux de pays du monde entier arriveront en février pour être exposés à l'ADNEC Marina pendant l'exposition. Le Comité finalise actuellement les plans de lancement d'un certain nombre de nouveaux navires de guerre pendant l'exposition.



Le comité d'organisation de la Conférence internationale de défense 2021 a déclaré avoir complété la liste finale des orateurs et des participants à la conférence pour accompagner IDEX et NAVDEX. La conférence se tiendra pour la première fois en tant qu'événement hybride, réunissant des experts et des spécialistes du monde entier au centre d'affaires ADNOC et en ligne, pour discuter de la prospérité et du développement de l'intelligence artificielle et des technologies avancées et de la protection en l'ère du 4IR.



La prochaine édition de la Conférence internationale de la défense soulignera le rôle clé qu'Abou Dhabi joue dans l'avancement des industries mondiales de la défense et l'importance de la coopération internationale pour trouver une formule de restructuration des systèmes de défense face aux défis futurs.



ADNEC a mis en place un large éventail de mesures strictes de précaution et de prévention pour assurer la sécurité des visiteurs et des participants, conformément aux normes de santé et de sécurité les plus strictes au monde. Des scanners thermiques seront installés à toutes les entrées, des procédures de désinfection auront lieu tout au long de la journée à l'aide de machines à brumiser. Tous les visiteurs et participants devront subir un test COVID-19 de réaction en chaîne par polymérase (PCR) négatif. En outre, des mesures de distanciation sociale et le port d'équipements de protection individuelle (EPI) sont obligatoires dans tous les établissements.





