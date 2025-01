ANALYSE Le Concombre : Un amuse-gueule négligé par les jeunes Tchadiens

Alwihda Info | Par Idriss Abdelkerim - 24 Janvier 2025



Le concombre, autrefois populaire comme amuse-gueule, semble perdre de son attrait auprès des jeunes Tchadiens. Dans les rues, les vendeurs ambulants proposent ce légume rafraîchissant, souvent accompagné de piment, dans divers lieux comme les quartiers, les écoles, les marchés et même au cinéma.

Propriétés et Bienfaits Le concombre est non seulement un aliment savoureux, mais il possède également de nombreuses propriétés bénéfiques : Hydratant : Idéal pour rester hydraté.

: Idéal pour rester hydraté. Cicatrisant et assainissant : Utilisé pour traiter divers problèmes de peau.

: Utilisé pour traiter divers problèmes de peau. Adoucissant : Apporte une sensation de douceur à la peau. Certaines personnes l'appliquent sous forme de cataplasme pour soulager des irritations cutanées.

Témoignage d’un Commerçant Bachirou Aminou, 31 ans, est l'un des nombreux commerçants engagés dans la vente de concombres. Il explique son quotidien : "Chaque matin, je pars au marché de Dembé pour acheter un sac de concombres qui coûte 1500 francs. Je prépare mes piments et je nettoie mes assiettes afin de servir mes clients. Dans un sac, je gagne 6400 francs. Avec ça, je nourris mes enfants au Nigeria, ma mère et je subviens à mes besoins." La majorité des vendeurs sont des étrangers, attirés par la rentabilité de cette activité. Ils envoient souvent de l'argent chez eux ou l'utilisent pour construire leur avenir.

Questions sur l'Engagement des Jeunes La situation soulève une question importante : pourquoi les jeunes Tchadiens laissent-ils ce marché aux étrangers ? Est-ce un manque d'intérêt, de l'orgueil, ou une perception négative de ce métier ?

Appel à l'Action Pour encourager l'engagement des jeunes dans cette activité, le gouvernement devrait lancer des campagnes de sensibilisation à travers divers médias (télévision, journaux en ligne, radio). Cela pourrait contribuer à réduire le taux de chômage et à redonner ses lettres de noblesse au concombre comme un amuse-gueule prisé.

