Le Danemark ferme ses ambassades au Mali et au Burkina Faso

Le Danemark a annoncé la fermeture de ses ambassades au Mali et au Burkina Faso, selon le ministère danois des Affaires étrangères. Cette décision intervient dans un contexte de détérioration de la situation sécuritaire dans ces deux pays d'Afrique de l'Ouest, qui font face à une menace terroriste importante.



Le Danemark justifie cette fermeture par des considérations de sécurité pour son personnel diplomatique, qui ne serait plus en mesure d'exercer ses fonctions de manière appropriée dans ces pays.



Cette décision s'inscrit dans une tendance plus large de retrait de certains pays européens de leurs représentations diplomatiques dans les zones de conflit au Sahel, face à la dégradation des conditions de sécurité.



La fermeture des ambassades danoises au Mali et au Burkina Faso aura probablement un impact sur les relations bilatérales et la coopération entre le Danemark et ces deux pays sahéliens.



Cette décision reflète les défis sécuritaires auxquels sont confrontés de nombreux États dans la région du Sahel, et la difficulté pour certains pays européens à maintenir une présence diplomatique dans ces zones instables.