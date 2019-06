Le FMI et les Autorités maliennes sont parvenus à un accord préliminaire sur un nouveau programme économique et financier appuyé par la FEC

La mission du FMI et les Autorités maliennes sont parvenues à un accord préalable sur un nouveau programme économique et financier soutenu par la Facilité élargie de crédit (FEC). Le nouveau programme vise à favoriser une croissance forte et inclusive et la réduction de la pauvreté par des investissements dans les infrastructures et les secteurs […]

Source : http://feedproxy.google.com/~r/Appa-sourceTheAfric...