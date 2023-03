Le FMI salue les efforts du Tchad pour relever les défis économiques

Kenji Okamura a félicité le pays pour la conclusion réussie d'un accord de traitement de la dette avec ses créanciers officiels et privés à la fin de l'année dernière, ce qui a permis de finaliser les première et deuxième revues de l'accord avec le FMI. Okamura a souligné que la mise en œuvre de cet accord est essentielle pour garantir la viabilité de la dette et la stabilité financière du pays.



Le Directeur général adjoint du FMI a également salué la détermination des autorités à rationaliser les dépenses non prioritaires et à renforcer la mobilisation des recettes non pétrolières pour répondre aux besoins considérables du Tchad en matière de dépenses sociales et d'investissements. Dans ce contexte, il a encouragé les autorités à envisager la suppression des subventions régressives sur les carburants et l'électricité.



Okamura a exprimé son impression face au dynamisme des étudiants tchadiens qu'il a rencontrés lors de sa visite au Lycée technique industriel de N'Djaména. Il a encouragé la mise en place de partenariats public-privé pour garantir un enseignement professionnel de qualité et favoriser l'employabilité des jeunes, faisant du secteur privé le moteur d'une croissance forte.



Enfin, le Directeur général adjoint du FMI a évoqué l'état de la sécurité alimentaire et les répercussions des changements climatiques sur l'économie tchadienne et les populations les plus vulnérables. Les services du FMI poursuivront ce dialogue avec les autorités tchadiennes et évoqueront la fourniture éventuelle d'un appui dans le cadre de son nouveau mécanisme de prêt à long terme, la facilité pour la résilience et la durabilité, afin d'aider le pays à relever les défis des changements climatiques.



Kenji Okamura a remercié le Président Mahamat Idriss Déby, le Premier ministre Saleh Kebzabo, M. Haroun Kabadi, Président du Conseil national de transition, M. Tahir Hamid Nguilin, ministre des Finances et du Budget, ainsi que les membres du Parlement, les représentants du secteur privé et les bailleurs de fonds pour leur implication et leur accueil chaleureux durant sa visite.