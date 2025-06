Le Général Langley d'AFRICOM en tournée stratégique en Afrique de l'Est pour renforcer les partenariats sécuritaires

À Djibouti, le Général Langley et l'Ambassadrice américaine Cynthia Kierscht ont rencontré de hauts responsables djiboutiens, dont le ministre des Affaires étrangères Abdoulkader Houssein Omar, le ministre de la Défense Hassan Omar Mohamed Bourhan, et le chef d’état-major général Zakaria Chiek Ibrahim. Les discussions ont porté sur les défis sécuritaires croissants dans la Corne de l’Afrique, notamment la menace persistante des groupes terroristes tels qu’Al-Shabaab et ISIS.





« Malgré les menaces croissantes, notre partenariat avec Djibouti demeure un pilier essentiel de la lutte contre le terrorisme dans la région », a déclaré le Général Langley.

Somalie : coopération renforcée avec les autorités du Somaliland

En Somalie, le Général Langley s’est rendu à Hargeisa et Berbera, accompagné de l'Ambassadeur Richard Riley IV. Ils y ont rencontré le président du Somaliland, Abdirahman Mohamed Abdullahi (Irro), ainsi que plusieurs hauts responsables militaires, dont le ministre de la Défense Muhammad Yusuf Ali et le commandant de la Garde côtière, l’amiral Ahmed Hurre Huriye.





L’accent a été mis sur la coopération dans la lutte contre Al-Shabaab et ISIS-Somalia, des menaces majeures pour la stabilité du pays. Cette visite s’est déroulée dans un contexte de changement de commandement de la Combined Joint Task Force – Horn of Africa (CJTF-HOA), marquant une étape importante dans la coordination des efforts de sécurité régionaux.

Éthiopie : soutien renouvelé aux opérations de lutte contre le terrorisme

À Addis-Abeba, le Général Langley et l'Ambassadeur américain Ervin Massinga ont été reçus par le Premier ministre Abiy Ahmed, le chef d’état-major des forces armées, le maréchal Birhanu Jula, et le général Teshome Gemechu, chef de la coopération militaire. L’objectif était de réaffirmer l’importance de l’Éthiopie dans les efforts collectifs de lutte contre le terrorisme dans la Corne de l’Afrique.





Langley a souligné que le partenariat avec l’Éthiopie s’inscrit dans une stratégie plus large visant à aider les États africains à développer des secteurs de sécurité résilients, efficaces et autonomes.





Au siège de l’Union africaine, le Général Langley a rencontré Mme Selma Malika Haddadi, vice-présidente de la Commission de l’UA. Il a réaffirmé le soutien des États-Unis à la Mission africaine de soutien et de stabilisation en Somalie (ATMIS) et a salué les efforts de l’UA pour la paix et la sécurité sur le continent. Il a également rendu hommage aux soldats tombés lors des missions de l’Union africaine au Mémorial de l’UA à Addis-Abeba.