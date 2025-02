Le Lac Tchad, un grenier agricole en devenir selon le PAM

Réponses aux sollicitations locales



Les services déconcentrés de l'état et le PAM, faisant le bilan des activités passées estiment que l'assistance alimentaire humanitaire, bien que nécessaire dans le passé, n'est plus adaptée aux réalités actuelles. Au contraire, il a été observé que l'arrêt de cette assistance a stimulé les initiatives communautaires pour atteindre l'autonomie alimentaire à travers différents projets de résilience financés par l’Allemagne, l’Union Européenne ou encore le Royaume-Uni et la Banque Mondial.





Un avenir prometteur



Le partenariat liant le gouvernement tchadien au Programme Alimentaire Mondial, entend faire du Lac Tchad un grenier agricole, capable d'assurer la sécurité alimentaire des populations et de contribuer au développement économique de la province et du Tchad dans son ensemble.