Le Mali affirme que les 49 militaires ivoiriens arrêtés sont des "mercenaires"

Le porte-parole du gouvernement malien, le colonel Abdoulaye Maïga, affirme qu'ils se trouvaient illégalement sur le territoire malien. Ils ont été immédiatement interpellés et leurs équipements ont été saisis.



Selon le gouvernement, la profession réelle des militaires était pour la plupart dissimulée. Sur la majorité des passeports des militaires interpellés, les professions inscrites étaient les suivantes : étudiants, chauffeurs, maçons, mécaniciens, vendeuses, électriciens, vigiles, peintres, etc.



Quatre versions différentes ont été avancées par les militaires interpellés pour justifier leur présence sur le territoire malien : mission confidentielle, la rotation dans le cadre de la MINUSMA, la sécurisation d'un base logistique et la protection du contingent allemand.



Les homologues ivoiriens des soldats, contactés par l'armée malienne, ont affirmé qu'ils ignoraient leur présence, révèle le gouvernement malien. De son côté, la MINUSMA a indiqué qu'elle n'avait pas de rotation prévue le 10 juillet 2022.



Le gouvernement malien affirme les considérer comme des mercenaires. Ils sont mis à la disposition des autorités compétentes. "Le dessein funeste des personnes interpellées était manifestement de briser la dynamique de la refondation et de la sécurisation du Mali, ainsi que du retour à l'ordre constitutionnel", indique le porte-parole du gouvernement, le colonel Abdoulaye Maïga.