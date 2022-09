Le Mali qualifie à son tour les autorités françaises de "junte" qui a "renié ses valeurs morales"

Point par point, dans un long discours, le chef du gouvernement a recadré le secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres sur le cas des soldats ivoiriens détenus au Mali. Il a également répondu au président Mohamed Bazoum, l'accusant d'avoir proféré des propos injurieux et lui a reproché de ne pas être nigérien.



"Les autorités françaises, profondément anti-françaises pour avoir renié les valeurs morales universelles et trahi le lourd héritage humaniste des philosophes des lumières, se sont transformées en une junte au service de l’obscurantisme", a ensuite lancé le colonel Abdoulaye Maïga.



"Obscurantisme de la junte française nostalgique de pratique néocoloniale, condescendante, paternaliste et revancharde, qui a commandité et prémédité des sanctions inédites, illégales, illégitimes et inhumaines de la CEDEAO et de l’UEMOA contre le Mali", selon le chef de la diplomatie.



"Après plus de 10 ans d’insécurité ayant fait des milliers de morts, autant de réfugiés et de déplacés internes, n’est-ce pas un sacrilège de mettre une population malienne victime de l’insécurité dans un pays enclavé sous embargo pendant 7 mois, en procédant à la fermeture des frontières et la saisie des comptes financiers du Mali ?", a complété le colonel Abdoulaye Maïga, ravivant les tensions diplomatiques avec la France.