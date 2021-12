Le Mali renforce l'arsenal militaire de son armée

Le président de la transition, le colonel Assimi Goïta a remis le 3 décembre 2021, à la Place d’Armes de Kati, des équipements militaires aux forces armées maliennes (FAMA).



Ce lot de matériels roulants et d’équipements militaires est l’équivalent de la dotation de 16 compagnies, soit 4 groupements tactiques interarmes. Le lot comprend des véhicules tactiques de combats, des engins blindés, des camions logistiques, des ambulances, entre autres.



Le Colonel Sadio Camara a fait savoir que la restauration de la paix et de la sécurité sur l’ensemble du territoire national est le défi majeur pour la génération actuelle au Mali.



Selon lui, la sécurité des populations et celle de leurs biens constituent le premier axe stratégique et la première priorité de toutes les autorités de la transition.



Ce geste qui consiste à renforcer les capacités des FAMA s’inscrit dans le cadre du plan d’action du gouvernement, présenté le 30 juillet 2021, par le Premier Ministre Choguel Kokala Maiga et validé par le Conseil national de la transition.