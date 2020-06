Le Maroc remet officiellement de l’aide médicale au Tchad​

L’Ambassade du Royaume Chérifien a remis officiellement ce lundi soir à l’Aéroport Hassan Djamous de N'Djamena, une aide médicale au ministère de la Santé publique de Tchad.



Cette cérémonie de remise d’aide médicale s’est déroulée en présence du ministre de la Santé publique, Mahmoud Youssouf Khayal, du coordinateur national de riposte sanitaire, Pr. Choua Ouchemi, de l’ambassadeur du Maroc au Tchad, Abdellatif Erroja ainsi que d’autres officiels Marocains et Tchadiens.



Cette aide vise à fournir du matériel médical préventif, afin d’accompagner le Tchad dans ses efforts de lutte contre la pandémie de COVID-19. Elle est composée de près de 500.000 masques, 6.000 visières de protection médicale, 40.000 charlottes, 4.000 blouses, 3000 litres de gel hydroalcoolique, ainsi que 5000 boîtes de chloroquine et 1000 boites d’Azithromycine.



Cette aide médicale, acheminée par deux cargos marocains, fait suite à une instruction donnée par le Roi du Maroc, Mohammed VI, pour accompagner les efforts de riposte du Tchad contre la propagation de la pandémie de COVID-19.



Le Roi du Maroc, à travers ce don médical, a voulu un sens réel à cette solidarité agissante et pragmatique basée sur une approche préventive et durable, au-delà de la pandémie, entre le Maroc et le Tchad.



Officiant la cérémonie de réception de l’aide médicale, le ministre de la Santé publique, Mahmoud Youssouf Khayal, a exprimé toute sa reconnaissance aux autorités marocaines pour la grande marque de fraternité dont le Tchad est l'objet. « Cette donation de haute facture tombe à un point nommé et témoigne de la haute estime que le peuple Marocain et son Souverain le Roi Mohammed VI ont pour le peuple tchadien », a expliqué le ministre de la Santé publique.



Cette aide médicale est constituée d’une quantité importante de médicaments, de matériel sanitaire et des équipements préventifs, fabriqués au Maroc par des entreprises marocaines, conformément aux normes de l'OMS.



Cette assistance médicale est un acte qui démontre, une fois de plus, la possibilité d’apporter une réponse africaine aux défis africains. Selon l’ambassadeur du Maroc au Tchad, Abdellatif Erroja, cette aide médicale est, aussi, un geste fort qui vise, non seulement, le renforcement des relations séculaires entre le peuple marocain et le peuple Tchadien, mais la consolidation de la coopération et de la solidarité entre les deux pays.