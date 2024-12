Le PAM réaffirme son engagement à soutenir le Tchad

Le 2 décembre 2024, le Programme Alimentaire Mondial (PAM) a réitéré son engagement à soutenir le Tchad dans ses efforts pour améliorer la sécurité alimentaire et nutritionnelle de sa population. C'est ce qu'a déclaré Sarah Gordon-Gibson, représentante du PAM au Tchad, à l'issue de sa rencontre avec le Premier ministre, l'Ambassadeur Allah-Maye Halina.





Dans un tweet publié ce lundi, Mme Gordon-Gibson a exprimé sa satisfaction quant à cet échange et a souligné la volonté du PAM de renforcer sa collaboration avec le gouvernement tchadien.



"Très ravie d’avoir rencontré et échangé avec S.E.M. le Premier Ministre, l’Ambassadeur Allah-Maye Halina. J’ai réitéré l’engagement et la disponibilité entière du @WFP_Chad à renforcer le partenariat avec le Gouvernement Tchadien pour atteindre les objectifs nationaux".







Cette rencontre marque une nouvelle étape dans le partenariat entre le PAM et le Tchad. Les deux parties ont convenu de travailler ensemble pour atteindre les objectifs fixés dans le cadre des politiques nationales en matière de sécurité alimentaire et nutritionnelle.





Les enjeux de la sécurité alimentaire au Tchad



Le Tchad est confronté à de nombreux défis en matière de sécurité alimentaire, notamment en raison de la sécheresse récurrente, des conflits et des déplacements de populations. Le PAM apporte un soutien essentiel au pays en fournissant une assistance alimentaire d'urgence aux populations les plus vulnérables, en renforçant les systèmes de protection sociale et en soutenant les activités de développement.







Les axes de la coopération PAM-Tchad



Le PAM et le gouvernement tchadien collaborent sur plusieurs axes, notamment :



L'assistance alimentaire d'urgence: Distribution de vivres aux populations affectées par les crises alimentaires et nutritionnelles.

Distribution de vivres aux populations affectées par les crises alimentaires et nutritionnelles. Les programmes de renforcement de la résilience: Soutien à l'agriculture familiale, à la nutrition et à la gestion des risques de catastrophes.

Soutien à l'agriculture familiale, à la nutrition et à la gestion des risques de catastrophes. Les programmes de développement: Contribution à la réalisation des Objectifs de développement durable (ODD).

Perspectives d'avenir



Le partenariat entre le PAM et le Tchad devrait se renforcer dans les années à venir. Les deux parties sont déterminées à travailler ensemble pour améliorer la sécurité alimentaire et nutritionnelle au Tchad et contribuer à un développement durable du pays.