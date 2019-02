Le PLD condamne "l’ingérence intempestive de la France dans les affaires du Tchad"

Le secrétaire à l’information, à la sensibilisation et à la mobilisation du Parti pour les Libertés et le Développement (PLD), Djassira Ngar indique dans un communique que "la force Barkhane qui appuie le G5 n’a aucun mandat ni fondement juridique pour s’ingérer dans les conflits internes au Tchad."



Selon lui, "comme à leur habitude, les gouvernements français, De Gaules à Macron, sont intervenus à maintes reprises à la demande de dictateurs tchadiens, pour réprimer, dans le sang, les révoltes du peuple tchadien."



Le PLD condamne "l’ingérence intempestive de la France dans les affaires internes du Tchad et exige la tenue d’un dialogue national inclusif pour résoudre les différends qui opposent les tchadiens."