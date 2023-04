Le Président Touadéra dénonce les visées géostratégiques sur les ressources de la Centrafrique

Le chef de l'État a salué l'honneur qui lui a été fait lorsqu'il a été élu massivement dès le premier tour du scrutin présidentiel du 27 décembre 2020, qualifié de crédible, libre et transparent par la communauté internationale.



Cependant, Touadera a souligné que depuis le début de son deuxième mandat, le pays n'avait pas connu de répit dans la gestion de ses problèmes sécuritaires. Il a déploré les visées géostratégiques liées aux ressources naturelles de la RCA, ainsi que les ingérences étrangères qui ont entravé le développement du pays.



Le président a également évoqué le pillage systématique des ressources naturelles et la déstabilisation politique encouragée par certains pays occidentaux ou leurs sociétés qui financent des groupes armés terroristes.



Touadera a condamné les attaques récurrentes des groupes armés terroristes qui visent à rendre le pays ingouvernable, à empêcher l'État d'exercer son droit de souveraineté sur les ressources naturelles et son droit légitime à l'autodétermination.



Le chef de l'État a en outre dénoncé l'attaque terroriste perpétrée, le 19 mars courant, sur le site minier de la société Gold Coast Group à Chimbolo, à 25 Km de Bambari, qui a coûté la vie à neuf ressortissants chinois. Trois autres ressortissants chinois ont été pris en otage dans un site minier à Abba, dans la Préfecture de la Nana-Mambéré, une semaine auparavant.



Touadera a exprimé ses sincères condoléances à la République populaire de Chine, aux familles des victimes et a souhaité un prompt rétablissement aux blessés. Le président a également condamné fermement les attaques terroristes et les prises d'otages qui visent à briser la coopération et décourager les investisseurs étrangers.



Le président Touadera a réaffirmé son engagement à travailler en étroite collaboration avec les partenaires internationaux pour relever les défis sécuritaires auxquels la RCA est confrontée et à améliorer les conditions de vie des Centrafricains.