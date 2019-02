Le RDP se dit inquiet des récurrentes et graves menaces sur la stabilité du Tchad

Le président du Rassemblement pour la démocratie et le progrès (RDP), Mahamat Allahou Tahir exprime à travers un communiqué de presse, ses vives inquiétudes face aux récurrentes et graves menaces transfrontalières qui pèsent sur la sécurité et la stabilité du Tchad.



Selon lui, le RDP réaffirme son attachement profond à la souveraineté nationale, aux valeurs démocratiques et à l’enracinement des institutions républicaines, gages de la paix durable au Tchad.



Par ailleurs, le président du RDP, Mahamat Allahou Tahir exhorte le gouvernement à créer davantage les conditions favorables à l’unité nationale.