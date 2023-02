Vinicius Junior, portant le numéro 20 pour Real Madrid, a marqué le premier but de la partie à la douzième minute. Federico Valverde, portant le numéro 15 pour Real Madrid, a suivi en marquant le deuxième but à la 18ème minute. Cependant, Al Hilal n'a pas abandonné et a répondu avec un but marqué par Moussa Marega, portant le numéro 17, à la 25ème minute. Le premier mi-temps s'est terminé sur un score de 2-1 en faveur de Real Madrid.



Le Real Madrid a ensuite creusé l'écart avec Al Hilal grâce à un but marqué par Karim Benzema, portant le numéro 9, à la 54ème minute, et un autre but marqué par Federico Valverde à la 57ème minute. Luciano Vietto, portant le numéro 10 pour Al Hilal, a réussi à marquer deux buts à la 60ème minute et à la 78ème minute, mais cela n'a pas été suffisant pour rattraper le Real Madrid. Vinicius Junior a scellé la victoire pour Real Madrid en marquant le cinquième but à la 68ème minute.



Cette victoire marquante pour Real Madrid montre une fois de plus la force de leur équipe et leur place en tant que l'une des meilleures équipes du monde.