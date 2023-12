Le Référendum Constitutionnel au Tchad : Le leader du parti politique Les Transformateurs, Succès Masra, « a décidé » et « a voté »

La participation active de Succès Masra dans le cadre du référendum constitutionnel témoigne de sa responsabilité en tant que leader politique et de son désir sincère d'améliorer les conditions politiques et sociales dans le pays. En prenant position sur une question aussi déterminante pour l'avenir du Tchad, il a montré qu'il était prêt à assumer un rôle proactif dans la transformation positive de la nation. M. Masra « a décidé » et « a voté », a-t-il souligné ce dimanche après avoir passé dans son bureau de vote.