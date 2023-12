Le Référendum constitutionnel au Tchad : Les opérations du vote référendaire des Tchadiens résidents à Djeddah (Royaume d'Arabie Saoudite) se poursuivent dans de bonnes conditions

L'importance de ce scrutin a été soulignée par le Secrétaire Général de l'Organisation de la Coopération Islamique, S.E. Hissein Ibrahim Taha, qui a lui-même accompli son devoir civique ce jour-là. Son engagement en tant que leader international illustre l'importance du processus démocratique et encourage tous les citoyens tchadiens à exprimer leur choix lors d'événements similaires.



La participation active des résidents tchadiens à Djeddah démontre leur attachement aux valeurs démocratiques chères au peuple tchadien et atteste de leur volonté à contribuer activement au processus politique et décisionnel dans leur pays d’origine.