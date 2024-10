Le Royaume-Uni exprime sa solidarité avec le Tchad face à l'attaque terroriste

Le Royaume-Uni a réaffirmé sa solidarité avec le peuple tchadien et son gouvernement dans cette épreuve. Le pays s'est engagé à continuer de soutenir le Tchad dans sa lutte contre le terrorisme.



Cette attaque rappelle la menace persistante que représente le terrorisme dans la région du Sahel. Les groupes armés terroristes exploitent les fragilités des États et les conflits intercommunautaires pour étendre leur influence et déstabiliser la région.



Face à cette menace, la coopération internationale est plus que jamais nécessaire. Le soutien exprimé par le Royaume-Uni témoigne de la solidarité de la communauté internationale envers le Tchad.



Le soutien exprimé par le Royaume-Uni est un signal fort qui encourage les autres pays à se mobiliser aux côtés du Tchad. La lutte contre le terrorisme est un défi de longue haleine qui nécessite une action concertée de la communauté internationale.