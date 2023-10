AFRIQUE Le Rwanda fournit une connectivité 5G depuis la stratosphère

Le test réalisé avec une charge utile de communications 5G SoftBank embarquée sur PHA a pour objectif de combler le fossé numérique et de promouvoir l'égalité des chances des enfants d'Afrique en matière d'éducation.

Le gouvernement rwandais et SoftBank Corp. (TOKYO : 9434, président et PDG : Junichi Miyakawa, « SoftBank ») ont annoncé avoir testé avec succès le fonctionnement d'une charge utile de communications 5G exclusive de SoftBank depuis la stratosphère le 24 septembre 2023.



La charge utile était embarquée sur un prototype de véhicule aérien sans pilote (VASP) solaire de type plateforme de haute altitude (PHA). Cette démonstration réalisée par SoftBank et le gouvernement du Rwanda dans l'espace aérien rwandais à des fins de recherche sur les PHA constitue la toute première annonce publique au monde de connectivité 5G obtenue à partir d'un VASP PHA dans la stratosphère*1.



Ce test de connectivité 5G couronné de succès intervient à la suite d'un vol test dans la stratosphère, accompli au Rwanda en juin 2023, au cours duquel une charge utile de communications factice, mais de poids et de dimensions semblables à ceux d'un dispositif réel, avait été embarquée à bord du prototype de VASP PHA.



La charge utile de communications destinée à la stratosphère de SoftBank a permis d'obtenir une connectivité 5G en continu pendant près de 73 minutes, à une altitude maximale de 16,9 kilomètres, et s'est comportée comme prévu dans des conditions atmosphériques difficiles. Lors du test, un appel vidéo Zoom en 5G entre un smartphone présent sur le site de test au Rwanda et des membres de l'équipe de SoftBank au Japon a pu être réalisé grâce à cette charge utile de communications fonctionnant depuis la stratosphère.



Dans ce cadre, c'est un smartphone 5G ordinaire qui a été utilisé, puisque les ondes radio reçues et transmises par la charge utile de communications 5G embarquée dans le prototype de VASP PHA situé dans la stratosphère utilisaient la même fréquence que les dispositifs et smartphones existants.



Ce test réussi de communications 5G depuis la stratosphère représente un cap important qui trouve son origine dans la conclusion d'un mémorandum d'accord entre la filiale de SoftBank HAPSMobile Inc.*2 et le ministère rwandais des TIC et de l'Innovation en juillet 2020, en vertu duquel les deux parties se sont engagées à mener un projet de recherche commun (PRC) visant à étudier l'exploitation productive de PHA pour fournir une connectivité Internet mobile ainsi que d'autres solutions au Rwanda.



Plus récemment, en juin 2023, SoftBank et le ministère rwandais de l'Éducation ont signé un accord de partenariat portant sur la prestation de services de technologies éducatives (EdTech) au Rwanda au moyen de solutions de réseau non terrestre (NTN).



Forts des résultats positifs de cette démonstration de connectivité 5G depuis la stratosphère, SoftBank et le gouvernement du Rwanda étudieront divers cas d'utilisation possibles de PHA, ainsi que sa commercialisation au Rwanda et dans d'autres régions d'Afrique dans le cadre de ce PRC. Les cas d'utilisation envisagés comprennent notamment la numérisation des écoles et des collectivités de différentes zones rurales dépourvues de connectivité Internet.





