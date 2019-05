Le Soudan dépêche le directeur des renseignements militaires à N'Djamena

Le président de la République Idriss Déby a reçu ce mardi 7 mai à N'Djamena, le directeur soudanais des renseignements militaires et de la sécurité, le Général Abubakar Hassan Mustapha. Dépêchée par Khartoum, la délégation a remis un pli fermé au dirigeant tchadien.



L’audience de 45 minutes s'est déroulée en présence du ministre des Affaires étrangères, Cherif Mahamat Zène et des proches collaborateurs du chef de l’Etat.



Depuis la chute d’Oumar Hassan El-Béchir, le Soudan traverse l’une de pires crises de son histoire. Le conseil militaire de transition "sollicite les conseils avisés du président de la République pour que le Soudan sorte de cette situation. Depuis la situation de crise que vit le Soudan, le Président de la République Idriss Déby est régulièrement consulté par le nouveau régime en place à Khartoum. Les émissaires soudanais se succèdent", explique la Présidence du Tchad.



Le Tchad et le Soudan expérimentent depuis plusieurs années une force mixte le long de la frontière entre les deux pays. Depuis la crise au Soudan, Khartoum et N’Djaména veille au contrôle et à la surveillance accrue de la frontière commune.



L’émissaire soudanais se félicite de l’implication du Tchad pour rapprocher le nouveau régime soudanais aux manifestants qui réclament toujours le retour d’un pouvoir civil à Khartoum. Selon le général Abubakar Hassan Mustapha, le président de la transition au pouvoir au Soudan, Abdel-Fattah Bourhan compte beaucoup sur le leadership et l’influence du chef de l’Etat tchadien pour que son pays retrouve paix et quiétude.