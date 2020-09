Le Tchad a enregistré plus de 445.000 nouveaux utilisateurs d'Internet en 2019

Le secteur des télécommunications a enregistré, en 2019, une augmentation de 445 593 nouveaux utilisateurs d’internet, faisant passer le nombre total de 1,7 million à 2,2 millions d’utilisateurs, révèle le dernier rapport annuel de l'Observatoire du marché des télécoms, publié jeudi par l'ARCEP.



Ce nombre important de nouveaux clients traduit une augmentation qui correspond à une croissance de 25,6% par rapport à l’année 2018.



Selon le rapport, "cette forte augmentation du nombre de clients internet en 2019 résulte de la hausse du nombre d’utilisateurs internet du mobile et de l’ensemble des Fournisseurs d'accès à Internet (FAI), avec une croissance respective de 25,6% et 81%."



L’augmentation rapide du nombre de clients internet chez les FAI est en partie due à la prise en compte d’un nombre important de nouveaux Fournisseurs d’Accès Internet dans les statistiques. Parmi ces nouveaux FAI, certains avaient déjà la licence d’exploitation mais n’avaient pas encore déployé leurs réseaux. À la fin 2019, certains FAI sont encore en phase de test dans la ville de N’Djamena.



L’évolution moyenne annuelle du nombre d’utilisateurs internet présente une tendance positive depuis plusieurs années. De 2015 à 2019, le nombre d’utilisateurs internet a augmenté de 14,1% annuellement jusqu’à atteindre 2,2 millions, précise l'ARCEP.



D'après l'Autorité de régulation, de 2013 à 2017, le nombre d’utilisateurs internet d’Airtel était inférieur à celui de Tigo. En 2019, le nombre de clients internet d’Airtel s’élève à environ 1,2 millions, alors que celui de Tigo se situe à 1,0 million. Chez Airtel, comme chez Tigo, la courbe d’évolution du nombre d’utilisateurs internet présente une tendance croissante sur les dix dernières années.



La proportion du nombre d’utilisateurs internet d’Airtel est passée de 34,5% en 2013 à 48,8% en 2017, puis à 53,2% en 2019, après une stagnation entre 2014 et 2016. La proportion du nombre d’utilisateurs internet du Fixe et des FAI reste négligeable depuis une dizaine d’années.



Dans l’ensemble, l’utilisation de l’internet en pourcentage du nombre d’abonnés du secteur a augmenté de près de 4 points en passant de 25,0% en 2018 à 28,6% en 2019. Autrement dit, en 2019, près d’un abonné sur trois utilise l’internet au Tchad.