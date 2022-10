Le Tchad a "l’une des transitions qui ne bat pas de l’aile", selon le représentant de l'ONU

Nommé le 28 juillet 2022 par le secrétaire général de l’ONU, António Guterres en remplacement de François Louceny Fall, le nigérien Abdou Abarry, désormais en charge des dossiers de l’Afrique Centrale, est venu prendre contact avec le chef de l’État, rapporte la Présidence.



« Le secrétaire général de l’ONU, M. António Guterres, suit avec une grande d’attention la situation politique au Tchad, qui n’est pas le seul pays à connaitre une transition en Afrique. Et nous estimons que l’une des transitions aujourd’hui qui ne bat pas de l’aile, qui est en train d’aller vers des horizons prometteurs, c’est celle qui est conduite au Tchad. Donc il faut encourager cette dynamique et on viendra en appui en soutenant et en mobilisant les bailleurs en faveur du processus », a indiqué le diplomate onusien, Abdou Abarry.