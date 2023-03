Le Tchad adopte la réforme du statut des militaires pour résoudre les problèmes de retraite

Le ministre des armées, le général Daoud Yaya Brahim, a présenté la réforme devant les conseillers nationaux, expliquant qu'elle visait à résoudre les difficultés auxquelles l'armée tchadienne est confrontée.



La nouvelle ordonnance, qui compte six titres et 17 chapitres pour un total de 314 articles, vise à rendre les forces de défense et de sécurité plus performantes, professionnelles et modernes. Elle institue un régime de retraite pour toutes les catégories de militaires, y compris les officiers généraux, dans le but de supprimer la troisième section, et prend en compte tous les paramètres et mécanismes d'accompagnement pour permettre aux militaires de prendre leur départ à la retraite sans créer de trouble social.



Pendant plus de 40 ans, les militaires des forces de défense et de sécurité n'ont pas cotisé et n'ont pu bénéficier que d'un régime forfaitaire de pension-retraite. Ce régime était très modique, et lorsque le décès survient, le conjoint survivant ne perçoit que la moitié du forfait. En 2011, le président de la république a gelé la retraite des officiers généraux, car cette situation devenait de plus en plus inquiétante.



La nouvelle ordonnance prend également en compte la rente de réinsertion dans la vie active qui est allouée aux militaires des forces de défense et de sécurité et qui contribue à améliorer leurs conditions de vie. Les départs à la retraite seront séquencés afin de permettre à l'État de payer les droits afférents à chacun à terme échu. Cette réforme devrait donc aider à résoudre les problèmes majeurs auxquels l'armée tchadienne est confrontée.