Le Tchad allège la fiscalité sur les transferts électroniques d'argent

La Loi des finances portant budget général de l'État pour 2021 a été adoptée mercredi par les députés au Palais de la démocratie. Parmi les nouveautés, la Loi prévoit qu'à compter du 1er janvier 2021, les transferts électroniques d'argent (mobile money) sont exclus de la base imposable, en plus des communications fixes, filaires et Internet.



L’allègement de la fiscalité sur les transferts électroniques d’argent (mobile money) va "favoriser l’inclusion financière" et améliorer le climat des affaires, explique le ministre des Finances et du Budget, Tahir Hamid Nguilin.



Dans sa lettre circulaire d'orientation pour la préparation du budget, le président de la République a a instruit le ministère des Finances de "créer des conditions favorables à l'effectivité des services financiers numériques de qualité".